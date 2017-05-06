Deik Abd Başkanı Er, Referandum Sonuçlarının Ekonomiye Etkilerini Konuştu

Dünya Ekonomik İş Konseyi (DEİK) ABD Başkanı Ömer Er, referandumun Türkiye'nin ekonomisinin daha istikrarlı sürece girmesi yönünde olumlu sonuçlar doğuracağını...

Dünya Ekonomik İş Konseyi (DEİK) ABD Başkanı Ömer Er, referandumun Türkiye'nin ekonomisinin daha istikrarlı sürece girmesi yönünde olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

DEİK ABD Başkanı Ömer Er, referandum sonuçlarının ekonomiye yansıyan etkileri üzerine İHA'ya açıklamalarda bulundu. Ömer Er, referandumun Türkiye'deki ekonominin daha istikrarlı sürece girmesi yönünde olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. Yurt dışındaki yatırımcıların içinde aynı olumlu havanın sürdüğünü belirtti. Er, "Şu anda önünü net gören bir Türkiye ve yönetime ilişkin olarak belirsizliğin giderilmiş olduğu bir tablo var. Dolayısıyla yabancı yatırımın ilgisi giderek artmaya devam edecektir" dedi.