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Delta Kuşlarını iğneyle işlediler

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Delta Kuşlarını iğneyle işlediler
Samsun'da bulunan Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan göçmen kuşlar iki kadın girişimcinin yaptığı çalışma ile birebir olarak kanaviçeye işlendi.

Samsun'da bulunan kadın girişimciler Zekiye Sezer (62) ile Canan Özdemir (53), KOSGEP desteği ile geçen yıl açtıkları atölyede geleneksel Türk dokuma örneklerini günümüze uyarladı. İki kadın girişimci Samsun'da bulunan dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki göçmen kuşları birebir olarak kanaviçeye işledi. 

İlk aşamada yalı çapkını, saka, mavi kuş, karabaşlı iskete kuşlarının çekilmiş fotoğraflarından birebir şekilde kanaviçeye işlenerek pano, çanta gibi ürünler üretildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen kuşlardan yapılan bu çalışma kısa sürede ilgi gördü. İlk defa böyle bir çalışma yapıldığı belirtildi.

TEPKİLER GÜZEL 

Samsun için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin çok önemli olduğunu belirten Zekiye Sezer, "Kuş Cennetimizdeki kuşları kanaviçe ile hayata geçirmeye çalıştık. Bu kuşları birebir olarak kanaviçeye işledik. Bu kuşların üzerinde bulunduğu örtüler, duvar panoları, el ve sırt çantaları yaptık. Deltadaki kuşların kanaviçeye birebir işlenmesi ile ilgili daha önce yapılmış böyle bir çalışma yok. İlk defa bunu biz yaptık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle il dışından gelen yabancı misafirlerden çok güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

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