  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Delta sakinleri AİHM'e gitmeye hazırlanıyor

»
Delta sakinleri AİHM'e gitmeye hazırlanıyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkinde evleri kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan ve davaları devam eden mülk sahipleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.

Samsun'da hayatı durduran kar yağışında karla mücadelede sınıfta kalan Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkiinde evleri kaçak olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan evlerin yıkımına devam ediyor. Söz konusu evler hakkında mülk sahiplerinin açtığı davalar devam ederken, mülk sahipleri konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı. 

Mülk Sahibi Ahmet Levent Gülkan, Yörüklerde 40 tane evin yıkımı beklediğini belirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede sınıfta kaldığını belirten Gülkan " Böyle bir durumda mahallemizdeki evin yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.  Bizim açtığımız davalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'da savcıdan korktuğunu ve bu nedenle yıkım gerçekleştirdiğini belirtiyor. Kendisi yalan konuşuyor. Yargı kararlarını neden beklemiyor? Biz konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyoruz.Ayrıca tazminat davaları da açacağız "diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun'da yaban hayvanları unutulmadı02 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Canik'ten muhacirlere 'Kardeş Eli'02 Şubat 2017 Perşembe 17:30
  • Başkan Yılmaz'ı istifaya davet02 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • Büyükşehir sosyal medyada gündem oldu02 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • Utandıran tablo: 'Başlık parası alınıyor'02 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • TOKİ mağdurları 'Külliye' yolunda02 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • Samsun'da beyaz esaret sürüyor02 Şubat 2017 Perşembe 06:00
  • Başkan Yılmaz twitterdan esti gürledi01 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
  • Karda kışta Yörükleri yıkmayı benzemiyor01 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
  • '6,5 Milyon TL' değerindeki kaçak eşyaya el konuldu01 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti