Delta sakinleri AİHM'e gitmeye hazırlanıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkinde evleri kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan ve davaları devam eden mülk sahipleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.

Samsun'da hayatı durduran kar yağışında karla mücadelede sınıfta kalan Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkiinde evleri kaçak olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan evlerin yıkımına devam ediyor. Söz konusu evler hakkında mülk sahiplerinin açtığı davalar devam ederken, mülk sahipleri konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.

Mülk Sahibi Ahmet Levent Gülkan, Yörüklerde 40 tane evin yıkımı beklediğini belirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede sınıfta kaldığını belirten Gülkan " Böyle bir durumda mahallemizdeki evin yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor. Bizim açtığımız davalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'da savcıdan korktuğunu ve bu nedenle yıkım gerçekleştirdiğini belirtiyor. Kendisi yalan konuşuyor. Yargı kararlarını neden beklemiyor? Biz konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyoruz.Ayrıca tazminat davaları da açacağız "diye konuştu.