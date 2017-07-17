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Delta'da köy evine dokunmayacağız

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Delta'da köy evine dokunmayacağız
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nda kaçak evlerin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Köylülerin evlerine dokunmayacağız "dedi.

Samsunun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Bafra ilçesi Galeriç bölgesindeki Yörük Köyü’nü ziyaret etti.  Başkan Yılmaz, deltada kaçak evlerin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek "Köylülerin evlerine dokunmayacağız. Benim bütün derdim bu alanı daha değerli hale getirmek. Bunu da ancak sizinle beraber yaparız. Siz olmadan Kuş Cenneti olmaz” dedi. 

Dışarıdan gelip alanı istila edercesine bir yazlık yapıldığını belirten Yılmaz, “ Bölgemizi o işgalden temizleyebilmek için çok mücadele verdik.  Buraya yazlık yapanlar buranın değerini düşürenlerdi. Bizim tek derdimiz alanı daha değerli hale getirmekti. Çok şükür bunu da başardık. Şu an bölge Unesco listesinde. Daimi liste için de tüm çabalarımız sürüyor. İnşallah buranın çok daha değerli hale gelmesini siz köylülerimizle birlikte yapacağız. Asla ve asla dedikodulara kulak asmayın. Buranın gerçek sahibi sizsiniz. Hazine arazisini istila edercesine yazlıklar yapanlar değil” ifadelerini kullandı.  Yunus KILIÇ 

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