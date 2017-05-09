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Demetevler Gençlik Merkezi Açılıyor

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Demetevler Gençlik Merkezi Açılıyor
Yenimahalle Belediyesi, Demetevler Mahallesi'ne yaptığı gençlik merkezi ve anaokulunun inşaat çalışmalarını tamamlandı.

Yenimahalle Belediyesi, Demetevler Mahallesi'ne yaptığı gençlik merkezi ve anaokulunun inşaat çalışmalarını tamamlandı. Mahalleye prestij kazandıracak her iki tesis, mahallede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Gençlik Merkezi 18 Mayıs Perşembe günü gençler için kapılarını açacak, anaokulu ise Eylül ayında hizmete girecek.

İlçede yaşayan gençlerin yaşıtlarıyla kaliteli zaman geçirmeleri ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezlerine bir yenisini Demetevler'de eklendi. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun'un adının verildiği tesis, gençlik ve kültür merkezi yapısında hizmet verecek.

2 bin 921 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen; içerisinde kafeterya, oyun salonu, sanat atölyeleri, okuma salonu, dans stüdyosu, müzik ve piyano eğitim odaları, bilgisayar ve etüt odası, sergi salonu, bay ve bayan fitness salonları ile hizmet verecek tesis, 18 Mayıs saat 14.00'te açılacak. Gençlerle dolup taşması beklenen tesis, yeni arkadaşlıkların da adresi olacak.

Demetevler'in miniklerine sıcacık bir eğitim yuvası

Yenimahalle Belediyesi'nin Demetevler için başlattığı bir diğer önemli proje olan Demetevler Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi ise Eylül ayında hizmete girecek. Bin 684 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste, yaklaşık 100 çocuğa eğitim verilecek. Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayacak merkezde kaliteli ve çağdaş eğitim en uygun fiyata verilecek.

İçerisinde oyun salonu, 6 adet derslik, 4 adet uyku odası ve yemekhane yer alan eğitim yuvası, özgün mimarisiyle de Demetevler'in göz bebeği olacak.

Demetevler Gençlik Merkezi Açılıyor

Demetevler Gençlik Merkezi Açılıyor

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