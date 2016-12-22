Zinde Gençlik Spor Kulübü ile Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonun ortaklaşa 3. kez düzenlediği Genç Erkekler ve Engelliler Bilek Güreşçi Türkiye Şampiyonası'na, Samsun'u temsilen Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcuları gidiyor. Kulüp antrenörü Yusuf Duysak yaptığı açıklamada; "Her sıklette sporcu ile katılım sağlıyoruz. Çok çalıştık emek verdik. Şampiyonalar emeğin karşılığını alma yerleridir. Bizde emeğimizin karşılığı olarak madalyalarımızı almaya gidiyoruz" dedi.
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DEMİR BİLEKLERİ ANKARA YOLCUSU
Ankara'da 23-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Yıldız Gençlik Spor Kulübü 13 sporcu 2 antrenör ve 1 idareci ile Başkent'e gidiyor
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DEMİR BİLEKLERİ ANKARA YOLCUSUAnkara'da 23-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Yıldız Gençlik Spor Kulübü 13 sporcu 2 antrenör ve 1 idareci ile Başkent'e gidiyor
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