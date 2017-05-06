Demir: “Dijitalleşmede Ülkemiz İçin Üzerimize Düşeni Fazlasıyla Yapmaya Hazırız”

Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir "Dijitalleşme noktasında BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı...

Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir "Dijitalleşme noktasında BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi kurumların rehberlik yönünün ön plana çıktığı bir ekosistemde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Zirvesi'ne katılan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "İşletmeciler Oturumu"nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutan yerli üretime ve ULAK projesine dikkat çekti. Demir, dijitalleşme noktasında gayret içinde olduklarını belirterek, "BTK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi kurumların rehberlik yönünün ön plana çıktığı bir ekosistemde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Demir, konuşmasında Türkiye'nin yaklaşık 80 yıl önce uçak imalatı konusunda çalışmalar yaptığını ve 1944 yılında ilk İstanbul-Ankara seferinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak şirket içinde çok konuştukları bu hikayenin kendilerini motive ettiğini dile getirdi. Demir, "Bu hikaye, 80 yıl öncesinin imkanlarıyla bir şey hedeflendiği zaman bir ürünün ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bugün birçok ulus, bir hedefe kilitlenirse kıt kaynaklarıyla bile hedeflerini hayata geçirebilir" diye konuştu. 5G sürecinin de uçak üretim süreci gibi düşünülebileceğini belirten Demir, "5G ile seyahat çok hızlı bir uçakla bir yerden bir yere gitmeye benziyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu olan ULAK projesine çok önem verdiklerinin altını çizen Demir, ürünü kendi sistemlerine entegre etmek ve en fazla düzeyde kullanmak konusunda heyecanlı olduklarını kaydetti. Büyük yatırımlar için büyük şirketler oluşturulması ve firmaların sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydeden Demir, "15 Temmuz sürecini yaşamış bir ülkede kimsenin ülkeyi yavaşlatma lüksü yok" dedi.