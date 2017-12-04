Demir Elektrik Direklerini Kesip Çalan Şebeke Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, faaliyetteki demir elektrik direklerini keserek çalan bir şebekeyi suçüstü yakaladı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, faaliyetteki demir elektrik direklerini keserek çalan bir şebekeyi suçüstü yakaladı. Şebeke üyeleri jandarmaya piknik yaptıklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Gerciğin Mahallesi'nde bir kamyonet ve yanında 2 kişiyi gördü. Ekiplerin sorgusu üzerine şahıslar, piknik yaptıklarını söyledi. Kamyonetin yanında parçalanmış ve kesilmiş demir direkler ile 27 L 2105 plakalı kamyonetin kasasında spiral ile jeneratörü gören ekipler, şahısların sorgularını yaptı. Şahısların hırsızlıktan dosyaları bulunduğunu öğrenen ekipler, elektrik dağıtım şirketi ile de iletişime geçerek, bölgede çalışma yürütülmediğini tespit etti. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede çevre mahallelere elektrik nakledilen 2 demir direğinin kesildiğini belirlerken, direklerden birinin parçalandığını tespit etti.

Yapılan tespitin ardından jandarma, Z.E. ve M.S.Y. isimli şahısları gözaltına alarak, demir direkleri kesmekte kullanılan spiral makinesi ve jeneratöre el koydu.