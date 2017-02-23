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Demir Korkuluklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

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Demir Korkuluklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı
Kayseri'de bir balkonun demir parmaklıkları arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de bir balkonun demir parmaklıkları arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Yıldızevler Mahallesi 261. Sokak üzerinde bulunan bir ikametin balkonunun demir parmaklıkları arasına köpek sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine ikamete gelen itfaiye ekipleri köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, kısa sürede köpeği sıkıştığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Demir Korkuluklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Demir Korkuluklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

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