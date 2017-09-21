Demirçay-avcılar Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlama çalışmalarının devam ettiği Demirçay-Avcılar arasındaki bağlantı yolunda sona yaklaşıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlama çalışmalarının devam ettiği Demirçay-Avcılar arasındaki bağlantı yolunda sona yaklaşıldı.

Demirçay-Avcılar yolu 2013-2014 yılları arasında Aydın İl Özel idaresi tarafından açıldı. 2013 yılında çıkan Büyükşehir yasasına göre yol İl Özel İdaresi kapanınca Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Vatandaşların 70 yıldır yaya yolu olarak kullandığı ve ham olan Avcılar-Demirçay arasındaki bağlantı yolunun asfaltlanması gerekiyordu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan bu yolun asfaltlanmasını istedi. Bu istek Başkan Çerçioğlu'nun talimatı ile istek olmaktan çıkarak gerçeğe dönüştü. Kurban Bayramı sonrası ASKİ ve Büyükşehir Yol Yapım ve Bakım İşleri ekipleri iş makinaları ile bölgeye konuşlandı. Kısa sürede altyapısını düzelttikleri yol asfaltlanmaya başlandı. Asfaltlama çalışmasının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, bitirilmek üzere olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akkentli; "Bu yol çok önemli yaklaşık 15 yıldır gündemde olan. Sadece yolun asfaltlanması değil tabii altyapısı da yapıldı. Aynı zamanda iş makineleri de devreye girdi. Bazı bölümlerde yine genişletme çalışmaları olduğu önemli bir yoldu. Bizim için iki köyümüzü birleştirmek adına iki mahallemizi birleştirmek adına üreticiler adına çok önemli bir yoldu. Avcılar'da biliyorsunuz zeytin yağı fabrikası var. Burada zeytincilik yapan oldukça yüksek miktarda vatandaşımız var. Tüccarlarımızın bu yolları kullanıp Demirçay'da bulunan vatandaşlarımızda ürünlerini daha iyi bir rakama alması söz konusu olduğunu ilettiler. Tabi bu bizim içinde önemli ulaşım ulaştırmanın yanı sıra üretime de katkı sağlayan biri oldu. Yani Söke, Bağarası, Demirçay ve Avcılar arasında ekonomide katkı sağlayacak. Zamanı kısaltıcak bir yol oldu. Söke'mize ve Aydı'nımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Akkentli, ayrıca Aydın ve Söke genelinde iyi bir asfaltlama sezonu geçirdiklerini söyleyerek; "Bizim hizmetlerimiz devam ediyor. Sadece Söke genelinde değil biliyorsunuz. Aydın'ın tüm genelinde birçok yoğun bir asfalt sezonu geçirdik. Söke'mize de yine önümüzdeki günlerde Albayrak Caddesinde ve İsmet İnönü Caddesi'nde çalışmalarımız olacak hayırlısıyla o yollarda bitiyor" ifadelerini kullandı.

Demirçay Mahalle Muhtarı Hüseyin Kulaksız'da, daha önce yol nedeniyle 300-400 ağacınınısattığını ifade ederek,"Burada ben kendi şahsımla yok olmamasından dolayı 300 400 tane aracımı sattım. Bunlar şimdi bitti. Bu sorunlarımız bitti. Artık traktörümüzle rahatlıkla bahçelerimize girebilecek, icarlar bile taksiyle gelecek pazarlamamızı kolayca yapabileceğiz. Satışlarımızı kolayca yapabileceğiz. Eskiden yayan yürüdüğümüzü yollardan şimdi araçlarla gidip geleceğiz. Avcılar'da Demirçay'da bir cenazemiz olsa, düğünümüz olsa gelemiyorduk. Neden 20-25 kilometrelik yolu yürümek zorunda kılıyorduk. Bu açılan yolda ulaşım altı kilometrelik bir mesafede sağlanacak. Yürüyerek bile 5 dakika 10 dakika arasında gidip gelebiliyoruz. Kendi adıma ve Demirçay Mahallesi adına başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

Avcılar Muhtarı Şevket Kırlıdurmuş ise şöyle konuştu: "Aydın büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na kendi adıma ve mahallemin adına çok teşekkür ederim. Üç ay süre öncesinde toplantıda ricada bulundum. Bu kısa sürede bize bu hizmetin verilmesidan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun başkanımızdan"