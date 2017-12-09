Demirci Jandarma’dan Öğrencilere Özel Eğitim

Manisa'nın Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda eğitim öğretim gören öğrencilere Jandarma Asayiş, Jandarma Trafik, Olay Yeri İnceleme timi ve köpekli arama unsurlarıyla okul bahçesinde öğrencilere eğitim verildi.

Faaliyet esnasında teşkilatın tanıtımına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından alınan video ve görsellerle desteklenen sunum, Demirci İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Okan Doğan ve Trafik Tim Komutanı Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Gürkan Zeybek tarafından gerçekleştirildi. İmkan, kabiliyetler ve yetkin unsurlar Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Kd. Bcvş Nedim Perk tarafından uygulamalı olarak öğretmen ve öğrencilere gösterildi. Eğitim sonrası narkotik köpeğinin çalışmaları hakkında öğrencilere gösteri sunuldu.