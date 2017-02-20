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Demirci Mahallesi Atıksulardan Kurtulacak

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Demirci Mahallesi Atıksulardan Kurtulacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunusemre Demirci Mahallesinin çilesi haline gelen kanalizasyon atıksularından...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunusemre Demirci Mahallesinin çilesi haline gelen kanalizasyon atıksularından kurtarmak için çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Manisa için il genelindeki ihtiyaçlara yönelik projelerini bir bir hayata geçiriyor. Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde de çalışmalarına başlayan MASKİ, mahalledeki atıksu kirliliğine son vermek için ilk adımı attı. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mahallede 250 metre uzunluğunda ek bir kanalizasyon hattı yapılıyor. Yeni hatla birlikte mahalle içerisinden geçen dereye deşarj edilen atıksular, sağlıklı şekilde mahalleden uzaklaştırılarak Demirci sakinlerinin rahat bir nefes alması sağlanacak.

Demirci Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturmak için hazırlanan projeler kapsamında, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından mahallede bir de fosseptik imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye ait kanalizasyon atıklarının düzenli şekilde depolanarak çevreye ve insanlara zarar vermeden atıksu arıtma tesislerine ulaştırılması sağlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Hasan Patel, Demirci Mahallesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Vatandaşların yaşadığı kirlilik ve kötü koku problemine bir an önce son vermek için çalışmaların hızla tamamlanacağını ifade eden Daire Başkanı Patel, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için titizlikle görev başında olduklarını söyledi.

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