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Demirci’de Eğitim Fakültesi Öğrencilerinden Tiyatro Gösterisi

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Demirci’de Eğitim Fakültesi Öğrencilerinden Tiyatro Gösterisi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Şükran Oğuz yönetiminde bir ay sürecek olan "Tiyatro Günleri'nde toplam 8...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Şükran Oğuz yönetiminde bir ay sürecek olan "Tiyatro Günleri'nde toplam 8 oyun sahnelenecek.

Türk Tiyatro tarihinin önemli şaheserlerini günümüz yorumlarıyla fakülte öğrencilerinin sergilediği oyunlar büyük beğeniyle izlendi. Haftanın Çarşamba ve Perşembe akşamlarında Eğitim Fakültesi yerleşkesi içerisinde Basri Koçyiğit Kültür Merkezinde sahne alan öğrencilerin performansları da dikkat çekti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Tiyatro ve drama dersi kapsamında dersin hocası Şükran Hanım'a ve bu güzelim sahne performansını sergileyen geleceğin öğretmenleri öğrencilerimize teşekkür ederim. Manisa'mızın en uzak ilçesi Demirci'de bu tür etkinliklerin gerçekleşiyor olması öğretmen adaylarımızın ve geleceğimizin çocuklarını yetiştiriyor olması bu tür etkinliklerde kabiliyetlerini gösteriyor olmaları hepimizin adına sevindirici olarak görüyorum" dedi.

Öğretim görevlisi Şükran Oğuz da "Üniversiteler bulundukları kentlere değer katar bizde sanat ve kültür adına değer kattığına inanıyor ve düşünüyoruz. Öğrencilerimizin gelecekte sosyal yönleri olan öğretmenler olarak gelecekte küçükte olsa misyonumuzu yerine getirdiğimize inanmaktayız. Eğitim fakültesi öğrencisi uygulama öğrencisidir ve uygulamanın her basamağında mutfaktan sahneye kadar bizim dersimizde yer alır" diye konuştu.

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