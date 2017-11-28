Demirci’de ’Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ Yürüyüşü

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Kadına şiddete hayır" yürüyüşü...

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Kadına şiddete hayır" yürüyüşü düzenlendi.

Demirci İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Demirci Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Demirci Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğretmen ve öğrencileri de destek verdi.

Demirci İlçe Sağlık Müdürü Müberra Duran, "İlçenin Çereşe Meydanından belediye hizmet binası önüne kadar öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüş esnasında ilçe halkına konu ile ilgili bilgilendirme yapıp broşür dağıttık" dedi.