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Demirci’den Halep’e 600 Çuval Un

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Demirci’den Halep’e 600 Çuval Un
Beşir Derneği Demirci İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Halep için Uzat Elini" yardım kampanyasında toplanan 600 çuval un Haleplilere gönderildi.

Beşir Derneği Demirci İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Halep için Uzat Elini" yardım kampanyasında toplanan 600 çuval un Haleplilere gönderildi.

Hayırseverlerin verdiği 600 çuval un ve insani yardım malzemelerinin yüklendiği TIR, Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk cemaatlerin iktidara ortak olmak, kendilerine ticari imkanlar sağlamak için değil, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek, "Dünyanın neresinde bir problem varsa biz o problemin çözülmesi noktasında kendimizi mesul hisseden medeniyetin çocuklarıyız." dedi.

Demirci’den Halep’e 600 Çuval Un

Demirci’den Halep’e 600 Çuval Un

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