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Demir’den 28 Şubat Mesajı

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Demir’den 28 Şubat Mesajı
Ak Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Hilal Demir, 28 Şubat süreci ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Ak Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Hilal Demir, 28 Şubat süreci ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi: "28 Şubat süreci her ne kadar postmodern darbe olarak adlandırılsa da özellikle kadınları etkileyen bir durum içermekteydi.

İrtica ile mücadele adı altında başlatılan, çağdaşlık adına meşrulaştırılmaya çalışılan bu süreçte üniversitede ki öğrenciler dışarı atıldı. Memurların çalışmaları engellendi. Üniversite, KPSS ve devlet sınavlarına giriş yasağı kondu. İmam Hatiplerin orta kısımları kapatıldı. Liselerde katsayı uygulaması ile üniversiteye giriş zorlaştırıldı. Bu süreç böyle uzayıp gitti. Ancak bütün bunların altında tek bir neden vardı. İnsanları kılık kıyafetleri nedeniyle ayrımcı uygulamalara tabi tutmak...

AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın önderliğinde milletinden aldığı güçle, bütün vesayet odaklarını ortadan kaldırmış ve tüm Türkiye'ye zarar veren yasakçı ve ayrımcı uygulamalara son vermiştir.

Bundan sonra bizlere düşen Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yeni anayasaya destek vererek kanayan yaraları sarmak,hiç kimsenin ayrımcılığa uğramayacağı bir Türkiye inşa etmektir.

Sahip olunan bütün değerler milletin değerleridir. 28 Şubat milletin değerlerine yapılmış bir saldırıdır. Benzer süreçlerin bir kere daha yaşanmaması için, birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz. Bunun içinde tüm milletimizden yeni anayasaya desteklerinizi bekliyoruz. Son olarak yaşadıkları tüm mağduriyetlere rağmen,onurlu bir mücadele veren bütün 28 Şubat mağdurlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

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