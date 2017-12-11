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Demirkol, Kültür Ve Gençlik Merkezi Çalışmalarını İnceledi

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Demirkol, Kültür Ve Gençlik Merkezi Çalışmalarını İnceledi
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden, içerisinde konferans salonu, kütüphane,...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden, içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, yüzme havuzu ve fitness salonu ile 3 katlı kapalı otoparkın yer alacağı Kültür ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye'ye dev bir eser daha kazandırıyor. Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, yüzme havuzu ve fitness salonu olacak olan kültür merkezinin inşası devam ediyor. Başkan Fevzi Demirkol, teknik ekiple birlikte Kültür ve Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Kazı çalışmalarıyla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, ziyaretine ilişkinde açıklamalarda bulundu. Kültür merkezinin bölgedeki ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlayacağını ve altında yer alacak 3 katlı kapalı otoparkında trafik sorununa çözüm olacağının altını çizen Başkan Demirkol, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinde Yenişehir Bölgemizde yapmakta olduğumuz Gençlik ve Kültür Merkezimizin kazı çalışmalarını yerinde inceledik. Burada çalışan emek veren personellerimize teşekkür ediyoruz. Kültür Merkezimiz içerisinde iki tane kapalı yüzme havuzu olan, yine içerisinde dersliklerin konferans salonlarının olduğu bir bina olacak. Burada sizlerinde gördüğü gibi bazalt dediğimiz taşları, üç kat kapalı otopark olmak kaydı ile kırıyoruz. Tabiri caizse "İğne ile kuyu kazarak" yolumuza devam ediyoruz. Burada trafik sorununa sebebiyet vermemesi için binamız bittiği zaman kapalı otoparkımız bölgedeki insanların rahatını sağlayacaktır. Etkinliklerimize gelen tüm vatandaşlarımız da araçlarını kapalı otoparka park ederek herhangi bir trafik sıkışıklığına sebebiyet vermeyecektir. Belki de bu üç kat otopark bu bölgede trafik açısından bir rahatlama sağlayacaktır. Gençlerimizin burada eğitim görmesi için halkımızın kültür alanında yapılacak çalışmalarda yer alması için bu tesisimiz hizmetlerine girecektir. Özellikle belirtmek istiyorum gençler bizim için çok önemli, gençlik geleceğimizdir diyoruz. Kültür Merkezimizin halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan temenni ediyoruz."

Başkan Demirkol, incelemelerinin ardından işçilerle de sohbet ederek, bölgeden ayrıldı.

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