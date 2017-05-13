Demirkol, Şair Şevket Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahallelerde yaptığı gezi ve incelemeler kapsamında Bahçelievler bölgesindeki Şair Şevket Mahallesini ziyaret...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahallelerde yaptığı gezi ve incelemeler kapsamında Bahçelievler bölgesindeki Şair Şevket Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Fevzi Demirkol, beraberinde fen işleri, park ve bahçeler, temizlik ve zabıta müdürleriyle birlikte Bahçelievler bölgesindeki Şair Şevket Mahallesini ziyaret etti. Demirkol, ilk olarak Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan muhtar evinde Mahalle Muhtarı Mehmet Cüneyt Görgün ile bir araya geldi. Mahalledeki çalışmalarla ilgili Muhtar Görgün ile görüşen Demirkol, daha sonra mahallede incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgiler alan Demirkol, mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı da Demirkol'a teşekkür etti.

Gezi ve incelemelerin tamamlanmasının ardından Demirkol, mahalleden ayrıldı.