Demirkol,”şanlıurfa Birliğin, Beraberliğin Ve Kardeşliğin Başkentidir”

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin katkıları Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen"Matematik Sempozyumu"na katıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin katkıları Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen"Matematik Sempozyumu"na katıldı. Açılış konuşmalarında söz alan Başkan Demirkol, Şanlıurfa'nın birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin başkenti olduğunu söyledi.

Haliliye Belediyesi'nin katkıları Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Matematik Sempozyumu" Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlendi. Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen sempozyuma Türkiye genelinden 650 Matematikçi katıldı. Sempozyumun açılış programına Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, Öğretim Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Demirkol, "Şanlıurfa semavi dinlerin başkentidir. İnancın başkenti ve üç dinin atası olan Hazreti İbrahim (aleyhisselam), Hazreti Eyüp (aleyhisselam) ile birçok peygamberin yaşadığı yada uğradığı bir mübarek şehir. Yine aynı şekilde Şanlıurfa kültürün başkenti. Şanlıurfa, kardeşliğin, birliğin beraberliğin, uhuvvetin başkenti bu bakımdan bu toplantının burada yapılması Şanlıurfa'da yapılması bizi ziyadesi ile memnun etmiştir" dedi.

"Konu matematik olunca şunları ifade etmek istiyorum" diyen Demirkol, konuşmasının devamında ise, "Ben her zaman gençlerimize şunu söylerim, Türkçe ve Matematik dersi olan bütün dallarda başarılı olabilir. Türkçe ile okuduğunu anlamayı Matematik ile mantık ve muhakeme kabiliyetini geliştirmeyi öğrenir.Bu bakımdan Türkçe ve Matematiği ilk okul sıralarında iyi alanlar daha sonrasında bütün derslerinde zorluk çekmeden hayatını devam ettirir. Matematik bizim için önemli. Biz gençlerimizin eğitim amacıyla Haliliye Belediyesi olarak "matematiğin ilk adımı" diyerek, ilkokullarımızın birinci ve dördüncü sınıflarımızda bilmece ve bulmaca kitapları dağıtıyoruz. Yine aynı şekilde gençlerimizin milli ve manevi değerlerini öğrenmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. Bunun için de çeşitli alanlarda bütün öğrencilerimize kitaplar dağıtıyoruz. Orada da şunu sağlamak istiyoruz okuma kabiliyeti gelişmiş olan gençlerimiz herhangi bir matematik veya fizik sorusuna diğer arkadaşlarından birkaç saniye önce kavrayabiliyor. Soruları anlama kabiliyeti daha fazla gelişiyor. Bu bakımdan bizlerde gençlerimizin ilk adımda kitapla ve matematikle tanışmasını mantık muhakemesinin gelişmesini sağlamak istiyoruz. Bu vesile ile şehrimize ziyaretiniz bizi memnun etmiştir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Matematikçiler Derneği Başkanı Akın tarafından programa sağladığı katkılardan dolayı Fevzi Demrikol'a teşekkür belgesi verdi.