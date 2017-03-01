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Demirören’den Begiter’e Geçmiş Olsun Ziyareti

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Demirören’den Begiter’e Geçmiş Olsun Ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul'da bulunan bir özel hastanede tedavi olan Eskişehirspor Kurucu Başkanı Aydın Begiter'i,...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul'da bulunan bir özel hastanede tedavi olan Eskişehirspor Kurucu Başkanı Aydın Begiter'i, ziyaret etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aydın Begiter, ziyaretçisi Yıldırım Demirören ile bir süre sohbet etti. Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada ise, Aydın Begiter için, "Sağlık durumu iyiye giden başkanımıza bizde acil şifalar diliyoruz" denildi.

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