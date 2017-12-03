Demirören’den Dünya Engelliler Günü Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, TFF'nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, TFF'nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm engelli vatandaşlarımız ve futbolcularımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum.

"Türkiye Futbol Oynuyor" adı altında engelli futbolu için yürütülen çalışmalar, 2013 yılında yeniden organize ettiğimiz Engelliler Koordinasyon Kurulu bünyesinde devam ediyor. UEFA üyesi ülkeler arasında engelli futbolunun desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda tek kurumsal yapı, TFF çatısı altında bulunan Engelliler Koordinasyon Kurulu'dur. TFF'nin bu öncü rolü, UEFA'nın da dikkatini çekmiş ve Avrupa Federasyonlar Birliği, diğer üyesi ülkelere de Engelliler Koordinasyon Kurulu'nu model olarak önermiştir.

"Futbol Aşkı Engel Tanımaz" sloganı ile uyumlu bir iş birliği yürüttüğümüz, engelli futbolun gelişiminde stratejik ortaklarımız olan Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular federasyonlarına finans, iletişim, kamp, malzeme ve pazarlama konularında destek veriyoruz. Daha da önemlisi TFF ailesi olarak engelli futbolcularımıza sevgimizi verdik, vermeye de devam ediyoruz.

Desteklemekten kıvanç duyduğumuz Ay-Yıldızlı takımlarımızın imza attığı başarılar, bizlere mutluluk ve gurur vermenin yanı sıra yeni projeler için de itici bir güç oluyor.

Titizlikle hazırlanan projelerimiz, meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde iki önemli şampiyonluk yaşadık.

İşitme Engelliler Federasyonu bünyesinde bulunan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımız, son iki dünya ve Avrupa şampiyonluğunun ardından Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler (DEAF) Olimpiyatları'nda şampiyon olarak başarılarını taçlandırdı.

İkinci şampiyonluk da tüm halkımızı büyük sevince boğan Ampute Futbol Milli Takımımızdan geldi.

TFF'nin garantörlüğü ile ülkemizde yapılmasına karar verilen, yine TFF'nin desteği ve ev sahipliğinde Riva'da başlayan organizasyon, 40 bin seyirci önünde millilerimizin şampiyonluğa ulaşmasıyla uzun yıllar Türk halkının hafızasından silinmeyecek bir toplumsal birlikteliğe ve zafere dönüştü.

Ankara Batıkent'te kurulması için destek verdiğimiz Ampute Futbol Ligi'ni yerinde izlemiş, orada gördüğüm azim ve mücadele gücünün bir gün mutlaka madalya ile taçlanacağına o gün inanmıştım. Gelecek yıl Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da Ampute Milli Takımımızın şampiyon olacağına dair aynı inancı taşıyorum.

Kurulmasına öncülük ettiğimiz İşitme Engelliler Kadın Futbolu da hızla gelişiyor. Henüz dört yıllık mazisi olan kadın futbolcularımız, DEAF Olimpiyatları'nda beşinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bir diğer önemli gelişme de Sesi Görenler futbolunda oldu. 2013'te Avrupa'nın ilk ve tek Görme Engelliler Futbol Ligi'ni kurmamızın ardından "Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi" organizasyonu, UEFA'dan KISS (Knowledge Information Sharing Scenario) "En iyi sponsorluk aktivasyonu" ödülü almıştı. Aynı yıl Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015'te de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştık. Bu başarı, Sesi Görenler Milli Takımımıza Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı sağlamıştı. Bu yıl Almanya'nın Berlin şehrinde yapılan Avrupa Görme Engelliler Şampiyonası'nda beşinciliği elde ederek, 2018 yılında İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ikinci kez katılma hakkı elde ettik. Daha önce Japonya'da dereceye giremeyen Millilerimizin yeni hedefi ise bu kez ilk üçe girmek olacaktır.

Engelli futbolunda "en iyi ülke" olma iddiamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ana sponsorlarımızın katkılarıyla engelli futbolunu daha da ileri noktalara götüreceğimizin müjdesini vermiştim. Yeni hedefimiz sponsorlarımızın artmasıyla ülkemizde marka değeri yüksek bir engelli futbolunu oluşturmak. Böylece Engelli Spor Federasyonları, kendi ayakları üzerinde duracak yapılara kavuşacaktır.

Yeni dönemde engelli futbolumuzun çıtasını daha da yukarıya taşımak ve özellikle ampute futbolun 2024 Paralimpik Oyunlarında yer alabilmesi için başta UEFA olmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile daha yakın iş birliği içerisinde olacağız.

Her yıl yenilediğimiz ve güncellediğimiz "Engelli Futbol Geliştirme Stratejilerimiz" ile engelli sporcu ve dostlarımızın sadece bir gün değil, her zaman yanında olacağımızı büyük bir gururla ifade ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."