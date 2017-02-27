Demirtaş Rotary Gençlere Liderlik Ve Mizahı Anlatacak

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Bursa Demirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract Kulübü'nün düzenlediği RYLA "Rotary Yarının Liderlerini Arıyor...

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Bursa Demirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract Kulübü'nün düzenlediği RYLA "Rotary Yarının Liderlerini Arıyor Semineri'nde geçlere liderlik ve mizah anlatılacak.

Demirtaş Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aykut Erpamukçu, mizahın toplumda kenetleyici etkisi olduğunu söyledi. Gençleri geleceğin teminatı olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Erpamukçu, bu nedenle RYLA seminerinin ana temasını mizah olarak belirlediklerini ifade ederek, "RYLA Seminerleri ile hedefimiz liderlik vasfı olan gençleri bulmak ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine katkı yapmaktır" şeklinde konuştu.

Seminerin ilk gününde tanışmanın ardından eğitimlere başlanacağını belirten Aykut Erpamukçu, uzmanların mizah ve liderlik üzerine konuşmalar yapacağını söyledi.