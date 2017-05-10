Demirtaş’ta Çıkmaz Sokak Ve Cadde Kalmıyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin en hızlı gelişen bölgelerinden Demirtaş'ta çıkmaz sokak ve caddeleri de bir bir ulaşıma açıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin en hızlı gelişen bölgelerinden Demirtaş'ta çıkmaz sokak ve caddeleri de bir bir ulaşıma açıyor.

İmar planlarının revize edilerek uygulanmasının ardından gösterdiği hızlı gelişme ile dikkat çeken Demirtaş'ta ulaşım yatırımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sakarya Mahallesi'nde bulunan çıkmaz sokaklardan Akasya Sokak, 1004. Sokak, Dere Sokak, 1102. Sokak ile Pamukdere Caddesi üzerinde bulunan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalar yıkılarak, çıkmaz sokak ve cadde ulaşılabilir hale geldi. Sakarya Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Demirtaş, Osmangazi'nin hızlı ve planlı gelişen bölgelerinden birisi. İmar planlarının uygulanması ile birlikte hızlı bir yapılaşmanın yaşandığı Demirtaş, modern bir yapıya kavuşuyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu hızlı gelişimin getirdiği her türlü alt ve üst yapı eksikliğini kısa sürede gidererek, bu gelişimin önünü açıyoruz" dedi.

Yaşanan hızlı gelişime paralel olarak, yapılan imar düzenlemeleri ve şuyulandırma çalışmaları sonucu elde edilen yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Bu yollar üzerinde kalan eski yapılar yıkılarak, yeni sokaklar açıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık 5 yeni sokak açtık. Bunun yanında 15 metrelik Pamukludere Caddesi'ni de kısa süre içerisinde ulaşıma açıyoruz. 15 metrelik imar yolu, 40 metre uzunluğunda ve Sakarya Mahallesi'ndeki ulaşıma ciddi bir rahatlama getirecek. Pamukludere Caddesi, yapılacak altyapı ve asfalt çalışmalarının ardından güzel bir görünüme kavuşacak. Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.