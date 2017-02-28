Demiryolu Projesinin Örneği Kbü’ye Kuruldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Raylı Sistemler Kulübü'nün girişimleriyle Yapı Merkezi tarafından dünyada en çok kullanılan balastlı demiryolu sisteminin...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Raylı Sistemler Kulübü'nün girişimleriyle Yapı Merkezi tarafından dünyada en çok kullanılan balastlı demiryolu sisteminin 3 metrelik bir örneği kampüse kuruldu.

Tarihi buharlı trenin bulunduğu alana kurulan balastlı demiryolu sistemi özellikle, Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencilerinin derslerinde uygulama alanı oluşturacak.

Söz konusu demiryolu sisteminin aynısı, Türkiye-AB mali işbirliği alanında şimdiye kadar imzalanan en yüksek bütçeli proje özelliği taşıyan "Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi"nde kullanılıyor.

Yapı Merkezi'nin, hibe ettiği balastlı demiryolu sisteminde travers, ray bağlantı malzemeleri, 3 metre ray, ahşap travers ve beton travers olmak üzere çeşitli malzemeler bulunuyor.

Yapı Merkezi Mön Adi Ortaklığı Kalite Güvence Şefi ve Jeoloji Mühendisi Hüseyin Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en büyük proje olan "Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Projesi"nde kullanılan balastlı demiryolu hattının küçük bir bölümünü KBÜ'ye getirdiklerini söyledi.

Hattın içerisinde balast ve traversler olduğunu belirten Yalçın, "Getirdiğimiz hat, üzerindeki bağlantı malzemesiyle önemli bir katkı sağlayacak. Bu demiryolu öğrencilere traversin, rayın ve bağlantı malzemesinin, balastın ve hattın bittikten sonraki durumunun ne olduğunu göstermektedir." dedi.

KBÜ Raylı Sistemler Kulübü Başkanı Veysel Güneri de hibe edilen balastlı demiryolunun kampüse kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çalışmaların ve emeğin karşılığını yavaş yavaş almaktayız. Bütün malzemeleri alıp üniversitemize raylı sistemler laboratuvarı kurmak istiyoruz. Yapı Merkezi'nin getirdiği malzemelerin öğrencilere teorik derslerin pratiğe dökülmesi adına yarar sağlayacağını, buradaki balastı, rayı, travers malzemelerini öğrendikten sonra iş hayatına atılacağı zaman daha kapsamlı bilgili öğrencilerin ortaya çıkacağına inanıyoruz."dedi.