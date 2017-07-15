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Demokrasi Anıtı Mehteranla Açıldı

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Demokrasi Anıtı Mehteranla Açıldı
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın talimatıyla hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması amacıyla dikilen Demokrasi Anıtı,...

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın talimatıyla hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması amacıyla dikilen Demokrasi Anıtı, mehteranla açıldı.

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda yapılan açılışa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, seramik sanatçısı Cahide Erel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından yapılan Demokrasi Anıtı, birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın sacdan oluşuyor ve 15 sütun üzerindeki insan figürlerinin üzerinde ay yıldız yer alıyor.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Biz biliyoruz ki Anadolu yurdu böyle hem jeopolitik ticari ve diğer anlamda stratejisi çok yüksek. Herkesin gözünün üzerinde olduğu bir bölge. Burayı bin yılı aşan süredir yurt olarak yaşayan milletimiz çok da kolay burayı koruyamıyor. Bizler çok bedel ödeyerek bir çok şehitler vererek bu bayrak Anadolu'da dalgalanıyor, ezanlar okunuyor. Özgürlük bizim tabiatımız olduğu için özgürce yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan Çanakkale'ye kadar Selçuklu'dan Osmanlı'ya bir çok bedel ödeyerek kazandık. Bin yılı aşkın süredir bu toprakları koruma mücadelemizi sürdürüyoruz. Devletimiz var olduğu günden itibaren biz bedeller ödemeye devam ediyoruz. Bu bedellerin bir tanesini de 15 Temmuz'da ödedik" ifadelerine yer verdi.

Demokrasi Anıtı hakkında konuşan Başkan Doğan, "Belki 20 tonluk demirden yapılmış görülebilir. Ama o demirle birlikte demir gibi bir milletin, iradenin vatana, bayrağa, değerlere sahip çıkmanın da simgesi olduğunu unutmayalım. Buradaki anıtı şehrimize gelenlere gezdirelim. Çocuklarımıza anlatalım. Her bir suretin ne anlama geldiğini anlatalım" dedi.

Konuşmanın ardından anıt, dualarla açıldı.

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