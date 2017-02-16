Demokrasi Kahramanları Keçiören’de Buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Herkese gazilik ve şehitlik nasip olmaz. O bir mertebedir ama o gece sokağa çıkan mücadeleyi zaferle taçlandıran,...

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Herkese gazilik ve şehitlik nasip olmaz. O bir mertebedir ama o gece sokağa çıkan mücadeleyi zaferle taçlandıran, milli iradeyi koruyan kahramandır. Ölümü göze alandır, ölümü öldürenlerdir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde en çok şehit veren ilçe olan Keçiören, milli irade kahramanlarını unutmadı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, milli iradeye sahip çıkmak için şehit yakınlarına ve gazilere şilt takdim etti.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma Programı" duygusal anlara sahne oldu. Programa Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 24.Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı. Kavurma, pilav ve ayran ikramının yapıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Mustafa Ak ile birlikte korkusuzca tankların üzerine yürüyen, kurşunlara göğüs geren 15 Temmuz kahramanlarının hikayesini konu alan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Ak, şehit yakınları ve gazilere hitap ettiği konuşmasında, "Bizim geçmişimizde önemli tarihler vardır. 1071, 1453, 1923 gibi. Bu önemli tarihleri zamanı geldiği zaman anarız ve onları hiçbir zaman unutamayız. 15 Temmuz 2016 da böyle bir dönüm noktası ve böylesine önemli bir tarih haline gelmiştir. Tarihimizin altın sayfalarında yer alırken, bir milli direnişin de en büyük örneklerinden birini teşkil eder. 15 Temmuz'u aynı zamanda demokrasimizin yüz karası olarak da anacağız. Milli şuur şartlandığında hiç kimse onun karşısında kalamayacağını gördü. Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan binlerce vatansever, tarihin akışını değiştirdi ve yeni bir kahramanlık destanı yazdı" şeklinde konuştu.

Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyan binlerce Keçiörenlinin şehrin farklı noktalarında demokrasi mücadelesi verdiğini belirterek, "Herkse gazilik ve şehitlik nasip olmaz. O bir mertebedir ama o gece sokağa çıkan mücadeleyi zaferle taçlandıran, milli iradeyi koruyan kahramandır. Ölümü göze alandır, ölümü öldürenlerdir. Keçiören'de herhangi bir askeri birlik veya kurum olmamasına karşın, Keçiören o gece en çok şehit veren, en çok gazisi olan ilçe olmuştur. 27 şehit, 236 gazimiz var. O gece Keçiörenliler TÜRKSAT'ta, Akıncılarda, Genelkurmay Başkanlığının önünde, Meclisin önünde, İl Emniyet Müdürlüğünün önünde, Özel Harekat Merkezindeydi. O gecenin ilk asker şehidi de Keçiörenli Bülent Aydın oldu" dedi.

Konuşmaların ardından protokol heyeti, şehit yakınlarına ve gazilere şiltlerini takdim etti. (CNR-GD)