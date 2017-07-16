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Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Meydanlarda Namaz Kıldı

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Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Meydanlarda Namaz Kıldı
Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle on binlerce kişinin katıldığı meydanlarda sabah namazı kılındı.

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle on binlerce kişinin katıldığı meydanlarda sabah namazı kılındı.

15 Temmuz hain kalkışmayı kahramanlık destanına dönüştüren Türk milleti, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine meydanları boş bırakmadı.

Gece boyunca salaların okunduğu Adıyaman'da mehter takımının marşları, ilahi guruplarının ilahilerini seslendirdiği gecede, protokol üyeleri çocuklarla birlikte marşlar ve türkülere eşlik etti.

Yapılan etkinlikler sonrası alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte meydanda sabah namazı kıldı. Sabah namazının kılınması sonrası meydanda bulunan vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Meydanlarda Namaz Kıldı

Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Meydanlarda Namaz Kıldı

Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Meydanlarda Namaz Kıldı

Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Meydanlarda Namaz Kıldı

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