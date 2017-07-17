Demokrasi Nöbetinde Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde demokrasi nöbetinin ikinci gününe binlerce kişi katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde demokrasi nöbetinin ikinci gününe binlerce kişi katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılan vatandaşlar, Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen programda din görevlilerinin okuduğum Kur'an-ı Kerim eşliğinde 15 Temmuz şehitlerine bol bol dua ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program daha sonra demokrasi nöbeti ünlü tiyatro sanatçısı Ordulu Ahmet Yenilmez'in Çanakkale ve 15 Temmuz konulu kısa tiyatro gösterisi ile devam etti.

Programda ilahiler okunurken Fatsa İlçe Müftülüğü organizesinde Yunus Emre Ergül isimli küçük çocuğun okuduğu ilahi, katılımcılar tarafından beğeni ile dinlendi. Din görevlileri tarafından icra edilen program İlçe Müftüsü Hüseyin Can tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Demokrasi nöbetinin devamında vatandaşlar dev ekrandan 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan filmi izledi.