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Demokrasi Nöbetinde Kan Bağışı Yaptılar

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Demokrasi Nöbetinde Kan Bağışı Yaptılar
Ordu'nun Fatsa ilçesinde demokrasi nöbetinde meydanı boş bırakmayan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay'ın mobil kan bağışı aracında kan...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde demokrasi nöbetinde meydanı boş bırakmayan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay'ın mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden demokrasi nöbetine katılan vatandaşlar Kızılay'ın mobil kan alma noktasında kan bağışı yaparak duyarlılık örneği gösterdi.

Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları bağışçılara teşekkür ederek, "Demokrasi nöbetine halkımız yoğun ilgi gösterdi. Biz de Kızılay olarak stant kurduk ve gönüllü vatandaşlardan kan bağışını aldık. Yoğun bir kampanya oldu ve duyarlılık gösteren Fatsa halkına teşekkür ederim. Kan, devamlı olan bir ihtiyaçtır. Kan vermek hayat kurtarır" diye konuştu.

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