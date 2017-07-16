Demokrasi Nöbetindeki Yozgatlılar Sabah Namazını Meydanda Kıldı

Yozgatlı vatandaşlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde tuttukları demokrasi nöbeti sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı kıldı.
Yozgat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliği kapsamında gerçekleştirilen demokrasi nöbeti sonrası meydanları terk etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı kıldı. Çapanoğlu Büyük Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner'in kıldırdığı sabah namazına, meydanlara inen yüzlerce vatandaş katıldı. Namazın ardından vatanın birlik, beraberlik ve huzuru için dua edilip şehitlere rahmet okundu.
Daha sonra vatandaşlara süt, çay, simit ve çorba ikramında bulunuldu.
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