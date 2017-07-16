Demokrasi Nöbetine Fatsa Halkı Büyük İlgi Gösterdi

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm ülke genelinde olduğu gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm ülke genelinde olduğu gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de demokrasi nöbeti tutuldu.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Demokrasi nöbeti saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ilk konuşmayı Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yaptı.

15 Temmuz gecesinin tarihe kara bir leke, sabahının ise aydınlığa açılmış yeni bir gün olduğunu belirten Başkan Anlayan, "İnşallah bu geceyi unutmayacağız, bizden sonraki nesillere de unutturmayacağız. O gece milletimiz vatanı ve bayrağı için hangi şuurla neler yaptı ve nasıl bir birlik beraberlik içerisinde bir mücadele gösterdiğini inşallah unutmayacağız ve unutturmayacağız. Fatsalılar olarak, Ordulular olarak bütün Türk milleti olarak, hatta dünyanın dört bir tarafında bütün İslam alemi olarak 15 Temmuz gecesini birlikte yaşadık. Rabbim bir daha bu millete bu memlekete bu ümmete böyle bir sıkıntıyı inşallah bir daha yaşatmasın. O hainlere de inşallah Rabbim o gece de olduğu gibi bundan sonrada asla fırsat vermesin. 15 Temmuz karanlık bir gece ama hamdolsun milletimizin şuuru, bilinci, vatan aşkı, bayrak aşkı, millet aşkı birlik beraberlik ruhuyla bu sevdası bu hain darbe girişimine "dur" dedi. Ben o gece göğsünü toplara, tanklara siper eden asla tereddüt etmeden tam bir teslimiyetle o gecede şehit olan başta bütün şehitlerimiz olmak üzere bütün gazilerimize yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain bir saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, "Düşmanın cephede bile yapamadığı 3-5 alçak aziz milletimize reva görmüştür. 15 Temmuz gecesi özgürlüğümüze, hayallerimize pranga vurulmak istendi. O gece emperyalistlerin eli silahlı karanlık adamları her yeri yakıp yıkmak istedi. Bu darbe girişimi hükümetimize, meclisimize ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı da yapılmıştır. Türk Silahlı kuvvetlerimiz ve Mehmetçiğimiz bizim gözbebeğimizdir. Bu devlet kendisine silah çekene vatandaşına kurşun sıkana vatandaşın üzerine tankla yürüyene vatandaşına F-16'larla bomba yağdıranlara hak ettiği cezayı verecek kudrete sahiptir. Hiç şüpheniz olmasın, şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır" diye konuştu.

AK Parti 23. Dönem Milletvekili Eyüp Fatsa da, "Milletimiz diyor ki artık parmak sallayarak hizaya getirebileceğiniz, yönetebileceğiniz, sevk ve idare edebileceğiniz Türkiye eski Türkiye'de kaldı. Artık bu coğrafyada bize rağmen bedeli ne olursa olsun bedeli şehadet de olsa ölüm de olsa mahrumiyet de olsa mahkumiyet de olsa milletimizin razı olmayacağı hiçbir şeyi müsaade etmeyiz. Onlar eski Türkiye'de kaldı. Milletçe öyle diyoruz öyle demeye de devam edeceğiz. Bırakın büyüyen gelişen Türkiye'den, büyük hedefe doğru yürüyen Türkiye'den istedikleri kadar korksunlar. Bu korku ve endişeleri ile göreceksiniz tarih şahit olacak hepsi kahrolacak hepsi de kaybedecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Fatsa Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından bir program icra edildi ve ilçe müftüsü Hüseyin Can tarafından dua yapıldı.

Demokrasi nöbetinde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin görüntülerinin yer aldığı video izletildi. Yine gecede öğrenciler tarafından şiirler okundu. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını oldukça güzel okuyan Nisanur Erat isimli öğrenci ayakta alkışlandı. Şiirler okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Fatsa'da demokrasi nöbeti sabaha kadar devam etti.