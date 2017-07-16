Demokrasi Nöbetine Osmaneli Halkı Büyük İlgi Gösterdi

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm ülke genelinde olduğu gibi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm ülke genelinde olduğu gibi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de demokrasi nöbeti tutuldu.

Osmaneli Belediye Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Demokrasi nöbeti, Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi önünden Osmaneli halkının "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak belediye meydanına yürümesiyle başladı. Meydanda protokol üyeleri tarafından konuşmalar yapıldı.

15 Temmuz gecesinin tarihe kara bir leke, sabahının ise aydınlığa açılmış yeni bir gün olduğunu belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İnşallah bu geceyi unutmayacağız, bizden sonraki nesillere de unutturmayacağız. O gece milletimiz vatanı ve bayrağı için hangi şuurla neler yaptı ve nasıl bir birlik beraberlik içerisinde bir mücadele gösterdiğini inşallah unutmayacağız ve unutturmayacağız. Osmaneli halkı olarak, bütün Türk milleti olarak, hatta dünyanın dört bir tarafında bütün İslam alemi olarak 15 Temmuz gecesini birlikte yaşadık. Rabbim bir daha bu millete, bu memlekete, bu ümmete böyle bir sıkıntıyı inşallah bir daha yaşatmasın. O hainlere de inşallah Rabbim o gece de olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermesin. 15 Temmuz karanlık bir gece ama hamdolsun milletimizin şuuru, bilinci, vatan aşkı, bayrak aşkı, millet aşkı birlik beraberlik ruhuyla bu sevdası bu hain darbe girişimine "dur" dedi. Ben o gece göğsünü toplara, tanklara siper eden asla tereddüt etmeden tam bir teslimiyetle o gecede şehit olan başta bütün şehitlerimiz olmak üzere bütün gazilerimize yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ise, 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain bir saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Çakıcı, "Düşmanın cephede bile yapamadığı 3-5 alçak aziz milletimize reva görmüştür. 15 Temmuz gecesi özgürlüğümüze, hayallerimize pranga vurulmak istendi. O gece emperyalistlerin eli silahlı karanlık adamları her yeri yakıp yıkmak istedi. Bu darbe girişimi hükümetimize, meclisimize ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı da yapılmıştır. Türk Silahlı kuvvetlerimiz ve Mehmetçiğimiz bizim göz bebeğimizdir. Bu devlet kendisine silah çekene vatandaşına kurşun sıkana vatandaşın üzerine tankla yürüyene vatandaşına F-16'larla bomba yağdıranlara hak ettiği cezayı verecek kudrete sahiptir. Hiç şüpheniz olmasın, şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından dua yapıldı. Programda daha sonra vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarını meydana kurulan büyük ekrandan canlı izledi. Saat 00.13 itibariyle ilçedeki camilerden selalar okundu. Demokrasi nöbetinde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılara çorba ve hoşaf ikram edildi.

Programa Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Demirpehlivan, Cumhuriyet Savcısı Nedim Kepek, Cumhuriyet Savcısı Haydar Doğan, Hakim Sait Duran Emniyet Müdür Vekili İsmail Karadaş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, MHP İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.