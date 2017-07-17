Demokrasi Nöbetinin İkinci Gününde Antalya’da Meydanlar Boş Kalmadı

Antalya'da hani darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde demokrasi nöbeti binlerce kişi nöbet tutmaya devam etti.

Antalya'da hani darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde demokrasi nöbeti binlerce kişi nöbet tutmaya devam etti.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dün başlatılan ve on binlerce kişinin katılım sağladığı demokrasi nöbetinin ikinci gününde de vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Demokrasi nöbetine, Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, İl Garnizon Komutanı Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kelleli, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti il Başkanı Rıza Sümer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sivil toplum kuruluşları, dernek ve dernek temsilcileri ile on binlerce Antalyalı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan nöbette dualar okundu, mehteran takımı gösterilerde bulundu. Meydanda Türk Bayrakları'yla görsel şölen oluşturan Antalyalılar, çalınan demokrasi marşlarına da eşlik ettiler. Kepez Belediyesi tiyatrosu Genel sanat yönetmeni Abdullah Sürekli ile oğlu Yiğit Sürekli'nin oynadığı 15 Temmuz gecesi şehit düşen Ömer Halisdemir'in şehitlik hikayesi ise meydandaki vatandaşları duygulandırdı.

"Hainlerin hainliğini unutursak, yine komplo kurarlar"

Gösterimler sonrası meydanda vatandaşlara seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bir daha 15 Temmuz yaşanmaması dileğinde bulunarak, "15 Temmuz gecesi bu millet için kanını, canını feda eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize 15 Temmuz sonrası bir söz vermiştik. Demiştik ki; "Biz 15 temmuz gecesi yaşananları da, kahramanlık gösterip şehit olanları da, gazileri de, hainlik edenleri unutmayacağız, unutturmayacağız" Dün ve bugün meydanı dolduran Antalyalılar bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Emin olun hem bu şehitlerimizin fedakarlığını, hem de bu hainlerin hainliğini unutursak içimizdeki satılmış ruhları birileri bulur gelir ve yine bu millete karşı komplo kurar kumpas kurar. O yüzden ne olur unutmayalım, unutturmayalım" dedi.

"70 bin kişi katıldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, geçen yıl demokrasi nöbetlerinde görülen manzaranın 1 yıl sonrasında da görüldüğünü ifade ederek bunun bir mesaj olduğunu ifade etti. Türel, "İki gün boyunca yine aynı manzaraları görmek bir mesaj veriyor, biz 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Seneye inşallah yine bu meydanda buluşacağız" dedi. Resmi rakamlara göre Antalya'da demokrasi nöbetlerine katılan vatandaş sayısını 70 bin olarak açıklayan Türel, "Resmi rakamlarda zaman zaman bir eksiklik olabiliyor. 100 bin kişiye yakın hemşerimiz bu meydanı doldurdu. Bu ülkenin milli berberliğine, demokrasisine bağlılığının göstergesi dün ve bugün ifade edildi" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik çağrısı milletin fitilini ateşledi"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gerçek liderlerin en zor zamanlarda kritik kararlar verdiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi telefondan vatandaşlara seslenmesinin bu kararlardan birisi olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların arından sahneye çıkan tüm protokol, meydandaki vatandaşları selamlayarak hatıra fotoğrafı çekindi.