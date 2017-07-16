Demokrasi Nöbetleri Devam Ediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi meydanlarında başlayan nöbet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bugün de...

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi meydanlarında başlayan nöbet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bugün de devam ediyor.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında önceki saat 20:00'da başlayan program sabah namazına kadar devam etti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı program bu akşam da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece günün anlam ve önemine değindiği konuşmasının sonunda hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanlara toplanan vatandaşlara teşekkür ederek, demokrasi nöbetinin bu akşam da saat 24:00'a kadar devam edeceğini ifade etmişti.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bu akşam saat 19:00'da Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayacak programda, Fatih Zirek ile Tasavvuf Musikisi Konseri, Sufi Meşk Musıki Topluluğu Konseri, Husnu Seda Tasavvuf Musikisi Konseri, Aykut Payam Tarafından kaside okunması, Sahinbey Mehteran Konseri gibi etkinlikler yer alacak.

Program saat 23.30'da toplu olarak edilecek olan dua ile son bulacak.