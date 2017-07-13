Demokrasi Nöbetlerine Ulaşım Ücretsiz

Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 15 Temmuz Cumartesi 06.00 ile 16 Temmuz Pazar 06.00 arasında belediye otobüsleri ve Adaray'ın ücretsiz hizmet sunacağını...

Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 15 Temmuz Cumartesi 06.00 ile 16 Temmuz Pazar 06.00 arasında belediye otobüsleri ve Adaray'ın ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 15 Temmuz Cumartesi ile 16 Temmuz Pazar günleri arasında belediye otobüsleri ve Adaray'ın ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliklerine ulaşımı kolaylaştırmak adına böyle bir uygulama başlatacaklarını aktaran Pistil, tüm vatandaşları Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programlara davet etti. Başkan Pistil yaptığı açıklamada, "Ülkemizin karşılaştığı hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Darbeninin yıl dönümünde düzenlenen etkinliklere vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. 15 Temmuz Cumartesi 06.00 ile 16 Temmuz Pazar 06.00 arasında belediye otobüslerimiz ve Adaray ücretsiz hizmet sunacaktır. Ek seferlerimiz de süre boyunca hizmette olacak" ifadelerini kullandı.