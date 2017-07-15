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Demokrasi Şehitleri Anıtına Yeni Totem

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Demokrasi Şehitleri Anıtına Yeni Totem
Turgutlu Belediyesi Meclisi'nin 2016 yılı Ağustos ayında oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda 50. Yıl Alanı isminin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri...

Turgutlu Belediyesi Meclisi'nin 2016 yılı Ağustos ayında oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda 50. Yıl Alanı isminin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na dönüşmesinin ardından, mevcut alana Turgutlu Belediyesi tarafından yeni totem yerleştirildi.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinde şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşların anısına ismi daha önce 50. Yıl Alanı olarak bilinen meydanın Turgutlu Belediyesi Şehir Meclisi üyelerinin almış olduğu karar sonrasında ismi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı olarak kabul edilmişti. Alınan kararın ardından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programları çerçevesinde alanın tabelası düzenlenen bir törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Alanımıza yakışır isimlendirme çalışmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyetimize kast edecek her türlü girişim, her türlü ayrıştırıcı ve bölücü hareketin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyor, Türk Bayrağı altında yaşamaktan gurur duyan her ferdimiz gibi bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayacağımızı; "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" düsturunu rehber bildiğimizi belirtir, bu zorlu süreçte hayatını kaybeden askeri ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Onlara minnet borcumuzu az da olsa yerine getirmenin çaba ve gayretiyle bugün buradayız. O'nları asla unutmayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bugün de, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir olalım, birlikte olalım" dedi.

Törende daha sonra söz alan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise, "Biz geçen sene bu meydanda dosta güven verdik. Dimdik ayakta kaldık. Bu ülke için bir karış toprak vermeyeceğiz dedik. Bu meydanda demokrasi nöbetleri tuttuk. Şimdi de daha önce ismi 50. Yıl Alanı olan ve Turgutlu Belediyesi Şehir Meclisi ile Büyükşehir Meclis üyelerinin almış olduğu karar sonrasında ismi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı olan bu meydanın isim tabelasını açacağız. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi. Alanın totemi büyük beğeni toplarken, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklı balonları göğe saldı, anı defteri imzalandı.

Törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Zafer Özkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Şehir Meclis Üyeleri, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimler Derneği Turgutlu Şube Başkanı Gazi Üstteğmen Turgut Gürkaş, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şube Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Şehit ve Gazi Aileleri, daire müdürleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi Şehitleri Anıtına Yeni Totem

Demokrasi Şehitleri Anıtına Yeni Totem

Demokrasi Şehitleri Anıtına Yeni Totem

Demokrasi Şehitleri Anıtına Yeni Totem

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