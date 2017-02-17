Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiriciler Sergisi Açıldı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen hayvancılık konulu...

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen hayvancılık konulu "Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiriciler" şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Bu yıl 9. kez düzenlenen hayvancılık konulu "Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiriciler" şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi Vali Rıza Akdemir sergi salonunda sergilendi. Sergiye Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalettin Özden, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kemal Çakırca, çok sayıda veli ve okul yöneticisi katıldı. Hayvan yetiştiricilerinin çocukları ve torunlarının katıldığı yarışma Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında, hayvancılık konusunda 2009 yılından itibaren ülke genelinde resim ve şiir yarışması düzenlenmektedir. Yarışma resim ve şiir kategorisinde 7-9 ve 10-12 yaş olmak üzere 2 ayrı yaş grubunda yapıldı. 2016 yılı Kasım ve Aralık ayında Balıkesir genelinde yetiştiriciler ve okullar ziyaret edilerek yarışma hakkında bilgilendirildi. Çocuklar tarafından hazırlanan 129 adet resim ve 35 adet şiir olmak üzere 164 eser Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliğine teslim edildi. Resim ve şiirler ile ilgili olarak T.C.Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi resim ve edebiyat öğretmenlerinden oluşturulan jüri yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 40 tane eser Ankara'ya gönderildi. Ocak ayında Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından ülke genelinde gönderilen resim ve şiirlerle ilgili yapılan değerlendirme neticesinde Balıkesir'den gönderilen 10 şiir ve 9 resim olmak üzere toplam 19 adet eser ödüle layık bulundu. Ankara'da yapılan tören ile yarışmada dereceye giren öğrencilerden 1.olanlara diz üstü bilgisayar, ikinci olanlara tablet, 3.olanlara ise DVD oynatıcı, mansiyon ödülü kazananlara da çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye olarak verildi. Türkiye'nin birçok ilinden yarışmaya katılan ve dereceye giren çocuklar ile ailelerinde hazır bulunduğu tören öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edildi.