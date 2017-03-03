Demre Köşkerler Sakar Deresi Islahı Tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Antalya'nın Demre ilçesi Köşkerler Sakar Deresi ıslahının tamamlandığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Antalya'nın Demre ilçesi Köşkerler Sakar Deresi ıslahının tamamlandığını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla estetiği, emniyeti ve ekonomiyi ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçirdiklerini söyledi. DSİ ve Belediyelerin ortak çalıştığını belirten Acu, "biz ıslah ediyoruz, Belediyelerde vatandaşlarımızın rahat nefes alacağı mesirelik alanları inşa ediyor. DSİ- Belediye işbirliği ile pek çok yerde bu çalışmaları yapıyoruz. Antalya yoğun yağış alan bölgelerden biri. Yağışla birlikte taşkın riskinin fazla olduğu bölgelerimizdendir. DSİ olarak Antalya'da taşkın riskini azaltmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2003 yılından bugüne kadar 82 adet Dere ıslahı (TK+TRK) tamamlanmış olup, toplamda Antalya'ya 132 adet meskun mahal ve 201 bin 110 dekar alan taşkınlardan korundu. 2019 yılı sonuna kadar 15 adet dere ıslahı tamamlanacak olup, toplamda 17 adet meskun mahal ve 133 bin 956 dekar alan taşkınlardan korunacak" dedi.

Demre Köşkerler Sakar Deresi Islah çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Acu, "Köşkerler Mahallesi sınırları içerisinde Sakar Deresi üzerinde bin 806 metrelik güzergâhta yer almaktadır. Sakar Deresi taşkınlarından yaklaşık 660 dekar tarım arazisi ve yerleşim yerleri etkilenmekte. Köşkerler Sakar Deresi Taşkın Koruma inşaatı işinin fiziki olarak yüzde 100'ü tamamlanmış olup, bu proje ile 660 dekar tarım alanının taşkın riski azaltılmış oldu."