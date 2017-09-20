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Demre’de Ahilik Haftası Etkinlikleri

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Demre’de Ahilik Haftası Etkinlikleri
Antalya'nın Demre ilçesi'nde 21'inci Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirildi.

Antalya'nın Demre ilçesi'nde 21'inci Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirildi.

Demre Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen 21'inci Ahilik Haftası kutlamalarına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Mal Müdürü Hıdır Karakaş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Demre Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Koordinatörü Veli Sertbaş, esnaf ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak yaklaşık 150 araçlık esnaf konvoyu yapıldı. Kaş- Demre karayolundan başlayan konvoy, ilçe merkezinde yapılan turla sona erdi. Ardından esnafa ve vatandaşa yemek ikramında bulunuldu.

Noel Baba Parkı'nda devam eden kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından AESOB çalışanları, Ahilik'teki şed kuşatma törenini canlandırdı. Meslekte 25 yılını dolduran esnafa ve düzenlenen etkinliklere katkıda bulunanlara plaket verildi. Yapılan konuşmaların ardından sanatçı Hale Başkaya konser verdi.

Demre Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özen, "Ahilik bir esnaf kültürüdür, sanattır, edebiyattır, iyi insan olmayı, ahlaklı, hoşgörülü, yardımsever olmayı amaçlayan bir örgütlenmedir" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, "Ahilik Anadolu'dan yayılan 800 yıllık ahlak, bilim ve akla dayanan yaşam biçimidir. Türk toplumunun değer yargısıdır. Ahi, bozuk mal satmaz, yalan söylemez. Yardımlaşır, paylaşır" diye konuştu.

Kaymakam Murat Uz da, "Bugün daha çok Ahilik düsturuna sahip çıkmalıyız. Toplumda Ahilik ahlakını yaygınlaştırmalıyız. Bu akla, bilime, saygıya, sevgiye, hoşgörüye dayanan Ahilik kültürünü gelecek kuşaklara taşımalıyız" dedi.

Milletvekili Atay Uslu, "Ahilik, yüzyıllardan gelen Türk ulusuna özgü bir kültürdür. Ahilik kültürüyle yoğrulmuş esnafın eli açık, gönlü açık, alnı açıktır. Biz ulus olarak eli açık, yardımsever bir ulusuz. Bu nedenle dünyada yoksullara en çok yardım yapan ülkeyiz. Bu da Ahilik kültüründen geliyor. Dünyada açlık çeken, sorunu olan ülkelere tam 6.5 milyar dolar yardım yaptık."

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