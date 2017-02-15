Demre’de Mevsimlik İşçiler İçin Toplantı

Antalya'nın Demre İlçesinde mevsimlik işçiler için toplantı düzenlendi.

Antalya'nın Demre İlçesinde mevsimlik işçiler için toplantı düzenlendi.

Demre Kaymakamlığı tarafından ilçede çalışan mevsimlik işçiler için toplantı düzenlendi. Kaymakamlı Brifing Salonunda yapılan toplantıya Demre Kaymakamı Murat Uz ve daire amirleri katıldı. Toplantıda mevsimlik işçilerin konaklama koşulları, tedavi şartları ve güvenlik sicilleri konuları konuşuldu. Kaymakam Murat Uz, "Sizlerden üç şey istiyorum. Mevsimlik işçilerin sağlığı, eğitimi ve güvenlik açısından araştırmalarını mutlaka yapalım. Nasıl tedavi oldukları, GBT'lerinin mutlaka yapılması ve konaklama koşullarının düzeltilmesi için elinizden gelen çalışmayı yapın. Ortakçı evlerinin işverenler tarafından iyileştirilmesini sağlayalım. Tek, tek işçilerle uğraşmayalım. İşçilerin bağlı bulunduğu sorumlu kişiler var. Onlarla sürekli temas halinde bulunalım. Onların toplantılara katılmasını sağlayalım. Çocukların eğitim almasını sağlayalım. Öğrencilerin taşınması ve öğle yemeklerini yemeleri konusunda mutlaka yardımcı olalım" dedi.