Denetimsizlik Mesleki Çöküntüye Neden Oldu

İnşaat Mühendisler Odası Bandırma şube yönetim kurulu üyeleri basınla bir araya gelerek gündeme ait önemli açıklamalarda bulundu.

İnşaat Mühendisler Odası Bandırma şube yönetim kurulu üyeleri basınla bir araya gelerek gündeme ait önemli açıklamalarda bulundu.

Oda başkanı Gürkan İlgin, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Güneş, Recep Küçük, Gözde Gülcan Kömürcü ve Selamettin Karaca ile beraber basının karşısına geçen İnşaat Mühendisleri Odası depreme hazırlık ve mesleki denetim konularındaki sıkıntıları dile getirdiler.

Bandırma İstanbul'dan daha riskli

Güney Marmara'nın deprem yönünden İstanbul'dan çok daha riskli olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan İlgin " Güney Marmara'nın da en riskli merkezlerinden birincisi de ne yazık ki Bandırma'dır. Çünkü İstanbul sadece Kuzey Anadolu Fayından etkilenirken, Güney Marmara ve Bandırma'yı çevreleyen deprem üretebilecek çok sayıda fay kırığı bulunuyor. Toplum olarak depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olacağınla ilgilenirken depreme hazırlık döneminde almamız gereken önlemleri unutuyoruz. Bandırma için olumlu konuşabileceğimiz tek konu zeminin sağlamlılığı konusudur. Deprem afet planımız yok. Deprem sonrası kurumlara düşen sorumluluklar konusunda net olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Yapıların denetlenmesi konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Gürkan İlgin " Meslek odaları ve yapı denetim şirketleri sistemin yanlışları içinde sıkışmış durumda. Yapıları denetlenmesi konusunda yetkili olan yapı deneti şirketleri ne yazık ki denetim görevlerini yapamaz noktaya geldiler. Denetim konusunda taviz vermeyen firmalar bir daha müteahhitlerden iş alamıyorlar. Müteahhitler kendilerini zorluk çıkaran firmalarla bir daha çalışmıyorlar. Bu da kötü binaların çoğalmasına neden oluyor. Bu denetimsizlik mesleki çöküntüyü de ne yazık ki beraberinde getiriyor."

Bandırma Milletvekilleri sesimizi duymalıdır

Mevcut imar yasalarının insanların barınma haklarını koruyamadıklarını söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan İlgin" Bandırma Milletvekillerinin bizim seslerimizi duymasını istiyoruz. Bu yasa sağlam binalar yapılmasını sağlarken, çürük binaların yapılmasını engelleyemiyor. İlk ağızdan Bandırma ile ilgili çekincelerimizi Çevre bakanımıza anlatmak istiyoruz. Bu konuda Bandırma'nın tüm milletvekillerinden yardım bekliyoruz. Ancak üst siyasetin alttakileri pek duyamadığına inanıyoruz. Bugün Bandırma'da hazırlıklara başlarsak ancak 20 sene sonraki depreme hazır hale gelebiliriz." Dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Gözde Gülcan Kömürcü, denetim şirketlerinin de sıkıntıları olduğunu dile getirerek " Yapı denetimleri konusunda yasalardan kaynaklanan sıkıntıları denetim firmaları da yaşıyor. İşlerini ödün vermeden yasaları uygulayan şirketlerle ne yazık ki müteahhitler pek çalışmak istemiyorlar. Denetim şirketleri işleri düzgün yapmaya çalışırken müteahhitlerde zaman kaybetmek istemiyorlar. Denetim şirketlerinin ücretlerini müteahhitler ödediği için sorun bu noktada ortaya çıkıyor. Örnek vermek gerekirse 5 derecenin altında beton dökmenin sakıncalı olduğunu bilinmesine rağmen müteahhitler zaman ve iş kaybını yaşamamak için betonun dökülmesini istiyorlar. Eğer yapı denetim şirketi bunu yapmazsa o müteahhit o şirketle bir daha çalışmıyor" dedi.