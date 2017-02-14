Deneysel Tıp’ta İlk Ders Rektör Şahin’den

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 3. Deney Hayvanı Kullanım Kursu'nun açılış dersi Rektör Prof.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 3. Deney Hayvanı Kullanım Kursu'nun açılış dersi Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, kursun ilk dersinde "Deney Hayvanlarının ve Deney Modellerinin Seçimi" adlı konuda kursiyerlere bilgi verdi. Çeşitli alanlardan 60 kursiyerin katıldığı 10 gün sürecek sertifikalı kursta 40 saat teorik, 40 saat uygulamalı ders verilecek. Ders, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Çiftci ve Tıp, Veteriner, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Fen ve Ziraat Fakültesi'nde araştırma yapan kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Deney hayvanı seçiminde çok titiz olunmalı"

Sunumunda araştırmalarda ve projelerde deney hayvanlarıyla çalışmak için kursun zorunlu olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Şahin, "Özellikle bazı alanlarda deney hayvanı kullanmak gerekiyor. Belli bir saat bu eğitimi almayan araştırmacılar projelerinde deney hayvanı kullanamaz. Burada hem teorik hem de uygulama eğitimi alan araştırmacılar hem araştırmasında kullanacağı deney hayvanın seçimi hem de deney hayvanıyla nasıl çalışacağı konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Çünkü deney hayvanı seçiminde çok titiz davranmak zorundayız. Bunlar iyi araştırılmazsa sonuç alınamaz. Hayvan seçiminde davranış özelliklerini iyi incelemek gerekir. Planlanan deneye uygun özellikte hayvan seçilmeli. Seçilen hayvanın anatomik, fizyolojik ve davranış özellikleri bilinmelidir. Araştırmalar daha önceden yapılan araştırma sonuçlarına dayanmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler insanlara da uyarlanabilir olmalıdır. Tüm bunlar iyi araştırılmazsa sonuç alınamaz" diye konuştu.

"İdeal deney modelini iyi seçmeniz gerekiyor"

Deney hayvanı ve deney modelinin seçimi konusunda kursiyerlere detaylı bilgi veren Prof. Dr. Şahin, "Yapacağınız deneylerde ve araştırmalarda hayvan türü, soyu ve cinsinin seçimi çok önemli. İdeal deney modelini iyi seçmeniz gerekiyor. Klinikle uyumlu olmalı, hastalık tekrarlanabilir olmalı, birçok deney için uygun olmalı ve basit olmalıdır. Araştırma sonuçlarının birçok hayvan türünde uygulanabilir olmalı, model için seçilen hayvan kolay çalışılabilir olmalı, yeterli süre yaşayabilmeli, yeterli örnek almak için yeterince büyük olmalı ve kolay üretilebilmelidir" dedi.

"Tüm kurumlardan gelecek ortak çalışma tekliflerine açığız"

Açılış dersinin ardından Rektör Prof. Dr. Şahin, "Birçok farklı bilim dalına deneysel araştırmalar yapma imkanı sunan merkezimiz bu alanda çok önemli bir görevi üstleniyor ve araştırmacılara önemli bir hizmet sunuyor. Hem üniversitemizde yapılan araştırmalara hem de ülkemizin tüm kurumlarından gelecek ortak çalışma tekliflerine açık olduğumuzu belirtmek isterim. Kurumlarla ortak çalışmalar yapabiliriz ve gelen her çalışma teklifini de memnuniyetle karşılarız" şeklinde konuştu.