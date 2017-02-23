Deneysel Tıp’ta Sertifika Töreni

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "3. Deney Hayvanı Kullanım Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere...

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "3. Deney Hayvanı Kullanım Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleşen sertifika törenine, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Çiftci, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Tıp, Veteriner, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Fen ve Ziraat Fakültesi'nde araştırma yapan kursiyerler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Yüksek öğretim kurumları, yüksek düzeyde eğitim-öğretim gerçekleştiren, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapıp yayınlanan kurumlar olarak tanımlanıyor. Tüm fakültelerimiz, yüksek düzeyde, değişen programlarıyla eğitim öğretim yapıyor. Bunlardan birisi de Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği "3. Deney Hayvanı Kullanım Kursu." Bu kurslar, sizlerin ait olduğu fakültelerde bilimsel çalışmalar yapıp ve bunları yayınlayabilme kabiliyetini artıracaktır. Bulunduğumuz kurumlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığınız çalışmalar, ülkemizin itibarına oldukça katkıda bulunacaktır. Bu nedenle böyle bir kursun gerçekleşmiş olması sizlerin bilimsel olarak performansınızı yükseltecektir. Ülkemizin adını duyuracak çalışmalara imza atabileceğiniz hale getirecektir" diye konuştu.

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Çiftci, kursta başarılı olan kursiyerlere tebrik ederek, "Çok yoğun program içinde bir kurs dönemi geçti. 10 günlük kurs programı içinde; "deney hayvanlarıyla ilgili neler yapılabilir', "hukuki açıdan ne tür sorumluluklarımız var" bu anlamda akademik çevrelere yardımcı olan bir kurs dönemi gerçekleşti. Çok ciddi çalışmalara imza atıldı. Her ne kadar amacımız sertifika almak olsa da asıl amacımız bilimsel çalışmalara ne kadar öncelik verebileceğimiz, bilimsel araştırmalar yaparken deney hayvanlarına hukuki ve kendi manevi değerlerimiz açısından bir canlıya nasıl davranılması gerektiği, canlının ne kadar değerli olduğu ve bu değerli varlıkların da insanlara hizmet amacıyla ne tür programlarda görevli olduklarını görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 3. Deney Hayvanı Kullanım Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.