  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Deniz Baykal’ın Tedavisine Almanya’da Devam Edilecek

» »
Deniz Baykal’ın Tedavisine Almanya’da Devam Edilecek
Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, "47. gün oldu, genel durumu gayet güzel, her gün çok daha iyiye gidiyor. Baykal, önümüzdeki...

Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, "47. gün oldu, genel durumu gayet güzel, her gün çok daha iyiye gidiyor. Baykal, önümüzdeki günlerde Almanya'da bir merkeze gidecek tedavileri orada devam edecek" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. 47 günün geride kaldığını belirten İbiş, Baykal'ın genel durumunun gayet iyi olduğunu ve her gün çok daha iyiye gittiğini kaydetti. Baykal'ın yardımla ayakta durabildiğini, sandalyeye oturabildiğini ifade eden İbiş, "Bacak, baş ve boyun hareketleri daha iyi. Kendisine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor. Ailenin isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günlerde gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeli Kadının Davasında Babasından Ve Eşinden Açıklama01 Aralık 2017 Cuma 17:48
  • Hopa´da ‘Hamsi Şenliği’ Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Tsk: "2’si Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 100 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya Bu Davanın Avukatıdır”01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Silahlı Saldırıda Öldürülen Ak Partili Mercan’ın Duruşması Görüldü01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Son Bir Haftada 2’si Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 100 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı.01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Başkan Toçoğlu Eşi İle Tügva’da Söyleşiye Katıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Bakan Çavuşoğlu Abisiyle Penaltı Atışı Yaptı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Deniz Baykal’ın Tedavisine Almanya’da Devam Edilecek01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Valilikte Kitap Okuma Etkinliği01 Aralık 2017 Cuma 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti