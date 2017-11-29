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Deniz bitti mi

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Deniz bitti mi
Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu’nun birkaç gündür Ankara’da sürdürdüğü ekonomik kaynak arayışları beklenen sonucu vermedi.

Haber: Davut AKTAŞ

PARA KRİZİ YAŞANIYOR
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak başarısız sonuçlar alan Samsunspor’da şimdi de para krizi yaşanıyor. Gerek geçen sezonki futbolcuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA’ya başvurması, gerekse de mevcut bazı oyuncuların ödemeler konusunda verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle moralsiz olması yönetimi kaynak arayışı içerisine soktu. 

KAYNAK GİRİŞİMLERİ OLUMSUZ 
Görevde kaldığı süre boyunca siyasilerden ve işadamlarından para bularak kulübü yönetmeye çalışan Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve yönetimi, ellerini ceplerine atmadan yine kaynak arayışı içine girdi. Hafta başından bu yana Ankara’da para bulmak için bazı girişimlerde bulunan ve umduğu sonucu alamayan Başkan Tutu’nun önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. 

ÜST ÜSTE BAŞARISIZ SONUÇLAR
Üst üste gelen başarısız sonuçlarla taraftarın tepkisini çeken yönetimin, para bulamaması durumunda transfer tahtasını açıp devre arasında takıma takviye yapmasının da zor olduğu belirtildi. Yabancı oyunculardan verim alamayan, Larbi’nin sakatlanıp sezonu kapatması, geldikleri takımda uzun süre  forma giyemeyen ve sakatlıkları bulunan Ayite ve Angan’ın da istikrarsızlığı, Yunanlı Samaras ve Sifakis’in de takıma olan katkılarının çok az olması  Samsunspor’u rakiplerinin gerisine düşürdü.

BÜYÜK KATKILARA RAĞMEN
Her sezon başında ve devre arasında milyonlarca lira kulübe yapılan katkılara rağmen yabancı oyuncuların FIFA’ya başvurması, yerli oyuncuların paralarını alamadıkları için federasyona müracaat etmesi, mevcut oyuncuların da verilen sözlerin yerine getirilmediği için moralsiz olması spor kamuoyunun yönetime, “Hani Samsunspor yönetilebilir bir duruma gelmişti, hani borç sıfırlanmıştı” sorularını sormasına neden oluyor.

KARAGÜMRÜK BAŞKANI HAKLI MI?
Karagümrük Kulubü başkanının “Samsunspor’a 30 milyon TL para aktarıldı” şeklinde gündemi sarsan sözlerinin de şu ana kadar yalanlanmaması da iddiaların doğruluğunu ortaya koyuyor.  Hali hazırda bu kadar büyük paraların kulübe girmesine rağmen futbolcuların neden FIFA ve federasyona başvurduğunu da merak ediliyor.

PERSONEL HALA PARA ALAMADI
Uzun zamandır yaşanan yönetimsel sıkıntıların yanı sıra kulüpte fedakarca görev yapan personelin aylardır maaş alamadığı, bu insanların nasıl zorluklarla ayakta kalmaya çalıştığı da biliniyor. Kredi kartlarıyla borç içinde yüzen insanlara reva görülen uygulama  kamuoyunun da büyük tepkisini çekiyor.

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