Deniz Depboylu’dan Kuşadası Toprak Kayması Açıklaması

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Kuşadası'ndaki toprak kayması mağdurlarının durumuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Kuşadası'ndaki toprak kayması mağdurlarının durumuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendisine gönderdiği cevabı kamuoyuyla paylaşan Deniz Depboylu, "Kuşadası ilçemizde yapılan bir AVM inşaatı kazısı sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucunda, evsiz kalarak mağdur olan Mücella Emgin, Dergah ve Özgenç Sitelerinde yaşayan ailelerin hakkını arama çabalarımız sürüyor. Yaşanan mağduriyetle ilgili olarak yazılı soru önergesi sunduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'nin tarafımıza gönderdiği cevabı sizlerle paylaşıyoruz. Sorunun çözümü için Kuşadası Belediyesi'nin konuyla ilgili sorumlulukları tam olarak yerine getirerek, bölgenin riskli ve afet bölgesi olduğuna dair başvuruları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aradan geçen iki yılı aşkın süredir Bakanlığa yapılmayan başvuru, bakanlık cevabı yazısında belirtildiği gibi bir an önce yapılmalıdır. Süreci izliyor, sıkıntı içinde olan ailelerin mağduriyetinin bir an önce sonlanmasını diliyoruz" dedi.