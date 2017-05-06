  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Mezarı Başında Anıldı

» »
Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Mezarı Başında Anıldı
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan, idam edilmelerinin 45. yıl dönümünde Ankara'daki mezarları başında anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan, idam edilmelerinin 45. yıl dönümünde Ankara'daki mezarları başında anıldı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Ankara Karşıyaka'da bulunan mezarları başında düzenlenen anma etkinliğine çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalar katıldı. Anma etkiliğine katılanlar sloganlar atarak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın mezarlarına karanfil ve sigara bıraktı. Mezarlık içerisine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından anma etkinliği son buldu.

Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendini Polis Diye Tanıttı 77 Bin Tl Dolandırdı06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Aksaray’da Bıçakla Yaralama06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:08
  • E-5’te Bırakılan Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:03
  • Manisa’da Avukatlara Fetö Operasyonu06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • Aksaray’da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • İstanbullular Yarın Bu Yollara Dikkat06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • Hıdırellez Ateşinde Yanmaktan Son Anda Kurtuldular06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • Terör Örgütü Pkk’dan Kaçışlar Başladı06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:43
  • Antalya’da Fetö’den 3 Hakime İhraç06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:33
  • Antalya’da Kartsız Yolcu, Otobüsü Taşladı06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti