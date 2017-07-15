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Deniz Seki’den Anlamlı ’15 Temmuz’ Mesajı

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Deniz Seki’den Anlamlı ’15 Temmuz’ Mesajı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımladı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından video görüntüsü ile yayınladığı mesajda Seki, "15 Temmuz kahramanlığın günüdür" dedi.

Güzel şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu davasından dolayı 2014 yılında tutuklanarak girdiği cezaevinden geçtiğimiz ay tahliye oldu. 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sırasında cezaevinde bulunan Seki, 15 Temmuz'un yıldönümünde sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Darbeye karşı olduğunu kaydeden Seki, şehitleri de unutmadı.

Güzel şarkıcı, kamera karşısına geçerek verdiği görüntülü mesajda, "Ben 15 Temmuz'u kapalı bir yerde yüreğim ve içim kan ağlayarak elimden hiç bir şey gelememesinin çaresizliğini yaşadım. 15 Temmuz kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen bütün şehitlere selam olsun, daima dualarımdalar" dedi.

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