Denizbank’tan 20’nci Yıl Kutlaması

DenizBank'ın 20'ncı kuruluş yıldönümü için düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı.

DenizBank'ın 20'ncı kuruluş yıldönümü için düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Denizkank, 20'nci kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da düzenlenen özel bir davetle kutladı. Davete Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, bankanın önceki hissedarları olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski Dexia üst yöneticileri Axel Miller ve Pierre Mariani'nin yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Gecede konuşma yapan Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, DenizBank'ın 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığı konuşmasında DenizBank'ı satın aldıkları dönemde bankanın 300 bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, 5 yıllık birliktelik süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

2012 yılında bankayı Orta ve Doğu Avrupa'da inovasyon odağı haline getirmeyi amaçladıklarını paylaştığını söyleyen Gref, "Bugün geldiğimiz noktada 2014 ve 2016 yıllarında dünyada, 2015'te ise Avrupa'da yılın en inovatif bankası olmayı başarmış bir bankaya sahibiz. DenizBank ailemizin en genç üyesi olmasına karşın, grubumuzun inovasyon üssü konumunda bulunuyor. Artık DenizBank'ın ismini duyduğumuzda, inovatif şirketler reytinginde ilk sıralarda yer alan, hem ulusal hem de küresel düzeyde iş dünyasına örnek teşkil eden bir kurumdan bahsedildiğini biliyoruz. Bu çok kıymetli" şeklinde konuştu

Buraya ilk geldikleri dönemde Türkiye ile ile ilgili fikri sorulduğunda Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söylediğini, bugün de aynı duyguları taşıdığını belirten Gref, "Başarılarla geride kalan 5 yıllık dönemin ardından, mutlulukla ifade etmek isterim ki, iyi ki bu satın almayı yapmışız" dedi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuşmasını yapmadan önce "My Way (Benim Yolum)" şarkısını seslendirdi. Ateş, konuşmasında 20 yıllık yolculuklarında sektörünün devler liginde yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını söyledi.

Ünlü ozanın deyişiyle kendilerinin "Uzun ince bir yolda" olduğunu belirten Ateş, "1997 yılında 81'nci sırada, bir kişiyle başladığımız yolculuğumuzda, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye'nin en büyük 5 özel bankasından biri olmanın onurunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte düşündüğümüzde DenizBank'ın öyküsünü, yüz binlerin öyküsüne dönüştürüyoruz. Türkiye'nin en büyük salonlarından birini tek bir koltuk boş kalmamacasına dolduran tüm Deniz dostları sayesinde bu kıvancı bir kez daha yaşadık. Geleceğe bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda, tarihçemize pek çok şeref madalyası ekledik. Ülkemize, müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer katmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Adımlarımızı, yılmadan, cesaretle ama tevazuyu hep korumaya çalışarak atmaya gayret ettik. Daima farklı bakış açıları, yenilikçi düşünceler ve ufuk açıcı fikirler peşinde olduk. Bu farklı bakış ve arayışımız, tam üç yıl arka arkaya verilen "Dünyanın En Yenilikçi Bankası" unvanıyla gururlandırdı hepimizi. Aynı heyecanla gelecekte de insanımıza, toplumumuza yararlı projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz".

Aynı zamanda Sberbank hissedarlığı altında 5'inci yıllarını kutladıklarını belirten Hakan Ateş, örnek gösterilen hız ve başarıda gerçekleşen entegrasyon sürecinin ardından, Sberbank'ın küresel vizyonundan aldıkları ilham ve özgüvenle yeni başarılara yelken açacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kızıl Ordu, Megastar Tarkan ve Süperstar Ajda Pekkan sahne aldı.