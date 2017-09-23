Denizde Boğulan Genç Son Yolculuğa Uğurlandı

Bartın'ın tatil beldesi İnkumu'nda denizde boğularak can veren Dorukan Murat Karaca (24) memleketi Karabük'te son yolculuğa uğurlandı.

Bartın'ın tatil beldesi İnkumu'nda denizde boğularak can veren Dorukan Murat Karaca (24) memleketi Karabük'te son yolculuğa uğurlandı.

2 kız arkadaşı ile birlikte Bartın'ın İnkumu Beldesine gezmeye giden ve burada denizin dalgalı olması ve "denize girilmez" anlamına gelen kırmızı flama çekilen bölgede denize girerek can veren Dorukan Murat Karaca'nın cenazesi Karabük'e getirildi.

Karaca için Karabük Ulu Camide öğle namazını müteakip cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazı öncesi baba Erol Karaca, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca, beşbin evler aile mezarlığında toprağa verildi.

24 yaşındaki gencin kız arkadaşı ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.